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أمن المنافذ يحبط 4 محاولات هجرة غير شرعية في يوم واحد

03:57 م الخميس 21 نوفمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من تحقيق عدة نتائج بارزة خلال الـ24 ساعة الماضية في إطار جهوده لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الحدودية.

مكافحة جرائم التهريب
نجح القطاع في ضبط قضيتين في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في إطار التصدي لمحاولات تهريب البضائع بما يخالف القوانين واللوائح.

مخالفات مرورية وأحكام قضائية
في مجال المرور، أسفرت الجهود عن ضبط 263 مخالفة مرورية متنوعة، إضافة إلى تنفيذ 302 حكم قضائي متنوع لضبط الخارجين عن القانون.

هجرة غير شرعية
أحبط القطاع 4 قضايا تتعلق بجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، مما يؤكد تصعيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي للعصابات التي تستغل الشباب.

الأمن العام
تمكنت الحملات الأمنية أيضًا من ضبط 37 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، بما يعزز الجهود الأمنية على مستوى المنافذ الحدودية.

وزارة الداخلية هجرة غير شرعية مكافحة جرائم التهريب
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