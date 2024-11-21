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النيابة العامة تكلف محافظة الإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط

02:00 م الخميس 21 نوفمبر 2024

النيابة العامة

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كتب- محمد الصاوي:

كلفت النيابة العامة، محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات.

يأتي ذلك في ظل تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وذلك فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

النيابة العامة محافظة الإسكندرية المنشآت الآيلة
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