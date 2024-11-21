"كان فاكرنا دجالين".. ليلة مقتل مُسن وإصابة عامل بموقع إنشاءات بمدينة نصر

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة مقتل مُسن والشروع في قتل عامل على يد "فرارجي" بمدينة نصر، مفاجأة في أقوال المجني عليه الثاني في الواقعة، أن المتهم لاحقهم داخل موقع إنشاءات بسلاح أبيض دون سابق معرفة لاعتقاده أنهما دجالين.

وقال المجني عليه الثاني "أحمد ممدوح" في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء عمله "عامل خرسانة" في أحد المواقع الإنشائية بمدينة نصر، وأثناء خروجه للبوابة فوجئ بشخص لا تربطهم به صلة معرفة سابقة يريد الدخول بالقوة، وقام حارس الأمن "مبروك بدوي" باعتراضه.

تابع أنه نشبت بينهما مشادة كلامية وحاول هو وصديقه فضها، لكن المتهم أخرج من بين طيات ملابسه سلاح أبيض "سكين" وقام بطعنه في البطن.

أضاف "أحمد" في التحقيقات، بعد إصابته بطعنة نافذة في البطن حاول الهرب هو وصديقه وحارس الأمن، ولاحقهم المتهم داخل الموقع الإنشائي، وأمسك بالمجني عليه الأول "مبروك بدوي" كونه رجل مسن بطئ الحركة.

وروى أقواله في تحقيقات النيابة العامة، أن آخر ما شاهده قبل الاختباء من المتهم هو إمساكه بحارس الأمن، وبعد حضور المهندس المسؤول عن الموقع وباقي العاملين، خرج من مكان اختبائه وفوجئ بجثة "مبروك بدوي" بها عدة طعنات متفرقة بالجسد، وتم نقله للمستشفى.

وأنهى المجني عليه الثاني أقواله، "مفيش أي خلافات بيني وبين المتهم، أنا أول مرة أشوفه يوم الواقعة، وفي الآخر عرفت أن المتهم كان فاكر إننا دجالين وعاملين له سحر".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة ظنًا منه أن المجني عليه الأول "مبروك بدوي" والمجني عليه الثاني "أحمد ممدوح" المساعد الخاص به، قاموا بعمل سحر سفلي له.