ضبط تشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات الرسمية والشهادات

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، تخصصوا في تزوير المحررات الرسمية والشهادات.

ووفقاً للتحريات التي أجراها قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية، تبين أن أفراد التشكيل العصابي كانوا يستقطبون المواطنين الراغبين في الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لاستخدامها في بطاقات الرقم القومي مقابل مبالغ مالية. كما قاموا بالترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد من المضبوطات، شملت الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، بالإضافة إلى عدد من الشهادات والمستندات المزورة وأصول ومصدرات لجهات حكومية. كما تم العثور على ثلاثة هواتف محمولة، أحدها يحتوي على محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.