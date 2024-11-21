الداخلية تضبط 8 شركات سياحية بدون ترخيص للنصب على المواطنين

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف نشاط عدد من الشركات الوهمية التي تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

توصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إلى قيام 8 شركات بدون ترخيص بتنظيم البرامج السياحية المختلفة في عدد من المحافظات، باستخدام أساليب احتيالية لاستقطاب المواطنين. حيث كانت هذه الشركات تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية. كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارة نشاطها داخل شقق إيجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات. وأسفرت عملية الضبط عن مصادرة عدد من المضبوطات المهمة، بما في ذلك تذاكر طيران، كروت دعاية خاصة بالشركات، أختام الشركات، استمارات حجز طيران، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين، عقود اتفاق مع العملاء، صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات، أظرف مدون عليها أسماء الشركات، بالإضافة إلى صور ضوئية لبرامج رحلات تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحقيقات في الواقعة.