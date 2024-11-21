"دخل المدرسة وضربه".. النيابة تطلب تحريات اعتداء عاطل على مُدرس بالعجوزة

كتب - محمود الشوربجي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة مع عاطل متهم بالتعدي على مُعلم داخل مدرسة إعدادية، بسبب خلافات الجيرة في العجوزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت استدعاء طرفي المشاجرة لسماع أقوالهما حول الواقعة.

وتلقت شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بدخول أحد الأشخاص إلى مدرسة إعدادية، والتعدي على معلم بداخلها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين قيام عاطل بالتعدي على معلم بسبب خلافات جيرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.