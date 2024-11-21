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جثة ومصابان في انقلاب سيارة ملاكي أعلى المحور

09:58 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

انقلاب سيارة ملاكي-أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

جثة ومصابان هم حصيلة حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين قبل نزلة المنصورية.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ملاكي وانقلابها اتجاه 6 أكتوبر، مما أسفر عن حالة وفاة ومصابين اثنين.

المصابان نقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج وإيداع الجثمان ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

انقلاب سيارة ملاكي جثة ومصابان المحور
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