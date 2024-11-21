طعنة في الصدر تسجل جريمة قتل في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

قُتل خمسيني بطعنة نافذة بالصدر على يد آخر بسبب خلافات بينهما بمدينة السادس من أكتوبر فجر الخميس.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي جثة قتيل.

التحريات الأولية بينت مقتل صبحي علي ٥٦ سنة إثر تلقيه طعنة نافذة بالصدر على يد آخر إثر مشاجرة نشبت بينهما بمساكن ١١٨٥.

ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لضبط الجاني وأداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة.