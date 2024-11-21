كثافات متفرقة تشهدها محاور القاهرة والجيزة صباح الخميس

كتب- عاطف مراد:

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، زحامًا مروريًا متفاوتًا بسبب زيادة الأحمال بالتزامن مع الذروة الصباحية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتسهيل الحركة وضبط المخالفات.

شارع صلاح سالم

سجل شارع صلاح سالم تكدسًا مروريًا خاصة من اتجاه الجلاء نحو الطيران، وكذلك في الاتجاه من العباسية إلى الفنجري. كما تباطأت حركة السير من الفسطاط نحو القلعة مع انتشار سيارات النقل الثقيل.

طريق الأوتوستراد

شهد طريق الأوتوستراد كثافات مرورية مرتفعة للقادم من الدائري نحو مدخل صقر قريش والمعادي، كما تباطأت حركة السير من مناطق حلوان باتجاه المقطم والمعادي، وتكدست السيارات في منطقة بين الجبلين حتى منطقة 15 مايو.

كورنيش النيل

على كورنيش النيل، رصدت النشرة المرورية انسيابًا في حركة السير من المعادي وصولًا إلى وسط البلد، باستثناء مناطق متفرقة أمام وزارة الخارجية وماسبيرو، حيث ظهرت كثافات متحركة.

كوبري السيدة عائشة

تباطأت حركة السير أعلى كوبري السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون باتجاه وسط المدينة، وأوصت النشرة بسلوك طريق الملك الصالح كبديل لتفادي الزحام.

محور الشهيد

شهد محور الشهيد كثافات مرتفعة في الاتجاه نحو الأوتوستراد، مما أدى إلى بطء حركة المرور بسبب زيادة الأحمال في ساعات الصباح.

شارع الهرم

استمرت حالة الزحام المروري بشارع الهرم بسبب غلق الطريق عند تقاطع المريوطية وإنشاء محطات مترو جديدة، مع إلزام السائقين باتباع الطرق البديلة.

ميدان مصطفى محمود وشارع السودان

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة بميدان مصطفى محمود وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، نتيجة دخول الموظفين للجامعة.

كوبري 6 أكتوبر

ظهرت كثافات مرورية على كوبري 6 أكتوبر للقادم من العباسية باتجاه رمسيس، وكذلك في الاتجاه العكسي نحو مناطق مدينة نصر، بسبب زيادة أحمال المركبات.

محور الثورة وطريق السويس

شهد محور الثورة ازدحامًا باتجاه طريق السويس الصحراوي، وتحديدًا أعلى كوبري الجيش وكوبري الكهرباء، مع كثافات مماثلة بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم نحو ميدان الأوبرا.

ميدان التحرير ورمسيس

تكدست السيارات بشارع رمسيس وصولًا إلى العباسية، وظهرت كثافات أخرى على محور النصر من التحرير باتجاه المنصة، مرورًا بشوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة العدوية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.