وادي الفروسية يُنظم بطولة الجمهورية لقفز الموانع بمعايير عالمية

كتب- علاء عمران:

استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بطولة الجمهورية لقفز الموانع، بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية، وسط أجواء رياضية تنافسية مميزة.

وتهدف وزارة الداخلية من خلال هذا الحدث إلى الإسهام في دعم رياضة الفروسية والارتقاء بمستواها على الساحة الرياضية المحلية والدولية.

حظيت البطولة بمشاركة واسعة من نخبة الفرسان المصريين، وبرزت كفرصة مثالية لتسليط الضوء على أهمية رياضة الفروسية ودورها في تعزيز روح التنافس والرياضة الشريفة.

جاءت البطولة في إطار استمرار نجاحات وادي الفروسية في استضافة وتنظيم البطولات المحلية والدولية، حيث تُقام جميع الفعاليات على ملاعب مجهزة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.