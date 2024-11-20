ضبط شركة تحتال على المواطنين بوعود عمل خارج البلاد

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، من ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة القاهرة.

استخدم المتهم الشركة كواجهة للاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، مستغلاً مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه غير القانوني.

أسفرت التحريات عن أن المتهم تحصّل على مبالغ مالية من ضحاياه مقابل وعود زائفة بتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد. وباستهداف مقر الشركة عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من المضبوطات التي تؤكد نشاطه الإجرامي، منها "جوازات سفر لمواطنين راغبين في السفر، دفتر استلام نقدية لتوثيق المعاملات الوهمية، إعلانات دعائية خاصة بالشركة، هاتف محمول يحتوي على أدلة إلكترونية توثق نشاطه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.