إزاي تعرف نتيجة قرعة الحج من موقع وزارة الداخلية بالرقم القومي؟

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت مديرية أمن القاهرة عن أسماء 39 مواطنًا من كبار السن الفائزين بقرعة الحج لهذا العام، خلال احتفالية حضرها عدد من القيادات الأمنية والمواطنين.

قرعة الحج: فرصة ذهبية

تُعتبر قرعة الحج مبادرة تسعى وزارة الداخلية من خلالها لتقديم فرصة مميزة للمواطنين المصريين لأداء فريضة الحج بتكاليف مخفضة مقارنة بالخيارات الأخرى. كما تسعى الوزارة لتبسيط الإجراءات التنظيمية بما يُيسر أداء المناسك للحجاج.

مواعيد وتنظيم القرعة

حددت وزارة الداخلية الفترة من 20 نوفمبر وحتى 26 نوفمبر لإجراء القرعة في مديريات الأمن بجميع المحافظات. تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم موسم الحج لعام 1446هـ/2025م.

وفي هذه السطور نقدم لكم تقريرًا يتضمن رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في لعام 2025 بعد إعلان القرعة بشكل رسمي.

نتائج قرعة الحج 2025

بدأت عملية قرعة الحج لعام 2025 اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، وستستمر حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، في مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة الداخلية.

الأربعاء 20 نوفمبر 2024: إجراء قرعة الحج في القاهرة، الشرقية، مطروح.

الخميس 21 نوفمبر 2024: إجراء قرعة الحج في الجيزة، الإسكندرية، دمياط.

السبت 23 نوفمبر 2024: إجراء قرعة الحج في البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء.

الأحد 24 نوفمبر 2024: إجراء قرعة الحج في كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف.

الاثنين 25 نوفمبر 2024: إجراء قرعة الحج في أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر، الفيوم، المنوفية.

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: إجراء قرعة الحج في سوهاج، قنا، شمال سيناء، القليوبية.

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في مصر 2025

فور الانتهاء من عمليات قرعة الحج لعام 2025 في كافة المحافظات، سيكون بإمكان المواطنين الاستعلام عن نتائج قرعة الحج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

خطوات الاستعلام:

اضغط هنا (https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml) للوصول إلى رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج.

اضغط على أيقونة "استعلام عن نتيجة القرعة".

أدخل الرقم القومي.

أدخل رقم المصنع المكتوب على الجهة اليمنى من البطاقة الشخصية.

اكتب اختبار التحقق (الحروف أو الأرقام الظاهرة على الشاشة).

اضغط على "بحث".

ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج القرعة.