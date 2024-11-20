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النيابة عن المتهم الأول في قضية "رشوة وزارة الري": سيف العدالة تحول درع للفاسدين

04:42 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

محاكمة تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة في قضية "رشوة وزارة الري".

واصل ممثل النيابة العامة شرح مُلابسات وقائع القضية، مُسهبًا في تحديد دور كل مُتهم في القضية ووقائعها.

وقال مُمثل النيابة العامة تعليقاً على تفاصيل القضية وأحداثها :"والله نأسف لعرض تلك الواقعات".

وتحدثت النيابة عن دور المُتهم خالد.ع - مسئول سابق في هيئة النيابة الإدارية، الذي قالت عنه :"القانون كان بين يده، لم يكن حارساً له، بل متآمراً عليه، حارس العدالة، السيف الذي يجب أن يقطع الفساد تحول إلى درع يحمي الفاسدين".

وتساءلت النيابة العامة :"فهل بعد ذلك من خيانة للعدالة؟، وخذلان للوطن؟".

وأشارت النيابة إلى أن كل خطوة من المُتهم كان ينشر بها الفساد ويبيع كرامة القانون لمصلحة من يدفع المال.

ولفتت إلى أنه سافر إلى البقاع المقدسة أثناء وقائع الدعوى، وشددت :"وقف على جبل الرحمات بمكة يُتابع جريرته"، وأضاف ممثل النيابة :"المُتهم أفسد صفو المكان الطاهر".

جنايات القاهرة ُجمع محاكم القاهرة الجديدة مرافعة النيابة العامة قضية رشوة وزارة الري النيابة العامة
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