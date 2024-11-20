تعرف على الطرق البديلة في الإسكندرية أثناء أعمال رفع "الكمر" بكوبري الدخيلة

كتب- علاء عمران:

أعلنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية عن اتخاذها التدابير اللازمة لتيسير حركة المرور أثناء تنفيذ أعمال رفع الكمر الخاصة بكوبري تقاطع مدخل ميناء الدخيلة مع محور أم زغيو، والذي يتطلب غلق بعض الطرق الرئيسية في المنطقة.

وبحسب البيان الأمني، من المقرر غلق الطرق المؤدية من محور أبو ذكرى وطريق إسكندرية/مطروح الساحلي وكوبري ميناء الدخيلة أمام بوابات (5-6)، اعتبارًا من يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، ولمدة خمسة أيام. وتُنفذ الأعمال في إطار تطوير شبكة الطرق داخل المدينة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المسارات البديلة التي تم تحديدها هي كما يلي:

القادمين من محور أبو ذكرى سيتعين عليهم استخدام كوبري وادي القمر، ثم التوجه إلى منطقة مثلث الشركات (طريق موازٍ للطريق المغلق)، ومن ثم الوصول إلى الدخيلة.

القادمين من طريق إسكندرية/مطروح الساحلي سيتعين عليهم سلوك طريق الدخيلة، ثم التوجه إلى منطقة مثلث الشركات وصولًا إلى مطلع محور أبو ذكرى من وادي القمر.

القادمين من بوابات ميناء الدخيلة (5-6) سيتعين عليهم استخدام طريق إسكندرية/مطروح الساحلي ثم التوجه إلى مثلث الشركات حتى الوصول إلى مطلع محور أبو ذكرى.

وأكد البيان على أن الأجهزة الأمنية تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لضمان انسيابية الحركة، كما ستقوم بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتوفير المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال في المنطقة لضمان سلامة المواطنين أثناء تنفيذ الأعمال.