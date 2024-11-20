صفقة المليار جنيه.. ماذا وجدت الداخلية في حوزة عصابة الكبتاجون؟ | فيديو وصور

التحفظ على إمام عاشور بعد رفع جلسة محاكمته في قضية "خناقة المول" |

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كتب- أحمد أبو النجا:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة الجريمة، وتحديدًا جريمة تهريب المواد المخدرة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والصحة العامة.

وفي إطار هذه الجهود، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من عقار "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية المصرية إلى إحدى الدول الأخرى، حيث تقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من مليار جنيه.

تفاصيل الواقعة:

توصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى معلومات وتحريات، في إطار التعاون الأمني الدولي، تفيد بتخطيط تشكيل عصابي يضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة لتهريب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" إلى خارج البلاد.

وكانت الخطة تشمل استخدام ميناء بحري وأسلوبًا حديثًا لتهريب المخدرات عبر سيارة نقل "براد"، وذلك في طرد مشمول بوثائق تصدير تُظهر محتويات خضروات وفواكه.

العملية الأمنية:

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، من رصد وتتبع تحركات أعضاء التشكيل العصابي، حيث تم وضع كمين محكم استهدف أحد عناصر التشكيل حال وصوله إلى الميناء بسيارته النقل. وباستخدام تقنيات حديثة، تم اكتشاف أن السيارة كانت تحتوي على مخابئ سرية داخل إسطوانات هواء مكابس تم استخدامها لنقل شحنة المخدرات.

عقب تفتيش السيارة، تبين أن داخل المخابئ السرية 800 ألف قرص مخدر من عقار "الكبتاجون" كانت مخبأة تحت مشمول الشحنة المعلن عنه.

الضبطيات والمتابعة:

استكمالًا للعملية، تم ضبط 4 عناصر أخرى من التشكيل العصابي في محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء ومطروح. وعُثر بحوزتهم على 42 ألف قرص من نفس العقار المخدر.

كما تم التنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين آخرين ينتميان إلى التشكيل، ويقيمان خارج البلاد.

القيمة المالية للمضبوطات:

تقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة في هذه العملية بحوالي أكثر من مليار جنيه.