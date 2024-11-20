الداخلية تكشف عن شبكة احتيال عبر مواقع التواصل بالعلاج الروحاني

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص قام بالنصب على ثلاثة مواطنين، مدعيًا قدرته على علاج الأمراض الروحية باستخدام أساليب دجل وسحر.

تلقى قسم أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من ثلاثة أشخاص أفادوا بتعرضهم للنصب على يد شخص مقيم بدائرة القسم، والذي استولى منهم على مبالغ مالية تحت ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وعلاج الأمراض الروحية.

وأوضح المبلغون أنهم تعرفوا على المتهم من خلال ترويجه لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يدعي أنه قادر على معالجة الأمراض الروحية باستخدام أساليب دجل وسحر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في البلاغ. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة.