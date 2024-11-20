لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية تكشف عن شبكة احتيال عبر مواقع التواصل بالعلاج الروحاني

03:10 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

حملات امنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص قام بالنصب على ثلاثة مواطنين، مدعيًا قدرته على علاج الأمراض الروحية باستخدام أساليب دجل وسحر.

تلقى قسم أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من ثلاثة أشخاص أفادوا بتعرضهم للنصب على يد شخص مقيم بدائرة القسم، والذي استولى منهم على مبالغ مالية تحت ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وعلاج الأمراض الروحية.

وأوضح المبلغون أنهم تعرفوا على المتهم من خلال ترويجه لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يدعي أنه قادر على معالجة الأمراض الروحية باستخدام أساليب دجل وسحر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة كما ورد في البلاغ. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة.

حملات امنية العلاج الروحاني ضبط شبكة احتيال ضبط شخص النصب على مواطنين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور
طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية