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الداخلية تكشف عن غسل 19 مليون جنيه في قضايا النصب والاحتيال

02:39 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ضبط متهم- أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب انتحال الصفة.

وأوضحت الوزارة أن المتهم قام بإخفاء مصدر الأموال عن طريق إضفاء الصبغة القانونية عليها، ليظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات.

وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 19 مليون جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

مكافحة جرائم الأموال العامة قضايا النصب والاحتيال مجال النصب والاحتيال
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