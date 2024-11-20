براءة سائق أوبر من تهمة التحرش بالفنانة هلا السعيد

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، ببراءة سائق "أوبر" المتهم بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، أثناء نقل الفنانة هلا السعيد من أعلى محور الضبعة.

كان دفاع "سائق أوبر" قد تقدم بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر ضد موكله بتأييد الحبس لمدة سنة وكفالة مالية قدرها ألف جنيه، وأضاف أن موكله تغيب عن جلسة الاستئناف بسبب ظروف مرضية أصابته.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح الشيخ زايد بحبس "سائق أوبر" في واقعة الفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وأحالت جهات التحقيق في نيابة الشيخ زايد "سائق أوبر" المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة، إلى محكمة الجنح، وذلك بعد أسبوع من الواقعة، بتهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في الطريق العام".

وكشفت الفنانة هلا السعيد عن تعرضها للتحرش من "سائق أوبر"، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلة: "أنا حاليًا على محور الضبعة، وكنت راكبة أوبر، لقيت السائق يوقف السيارة وينزل منها وقال لي إن السيارة سخنت، وفجأة رأيته يفك حزام بنطاله، فنزلت من السيارة بسرعة. وقال لي: 'ماتخافيش، ماتخافيش، أنا عندي السكر ولازم كل شوية أدخل الحمام'."

وتابعت السعيد: "نزلت من السيارة وتركت حقيبتي، والحمد لله أنني كنت أتحدث في الهاتف قبل أن تتوقف السيارة، واتصلت بأحد أصدقائي وأخبرته أنني أرسلت له موقعًا مباشرًا (لايف لوكيشن)، وأعتقد أن هذا ما جعل السائق يخاف، والحمد لله أننا كنا في الصباح وما زلنا قريبين من بيتي."