محامي أيمن أشرف يكشف كواليس جلسة محاكمته بقضية تبديد شيكات: "بلاغ كيدي"

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي محمد سمير، دفاع لاعب البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق أيمن أشرف، تفاصيل جلسة المعارضة على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات غيابيًا.

وقال المحامي محمد سمير، دفاع اللاعب أيمن أشرف، إن القضية عبارة عن بلاغ كيدي من فتاة تدعى "حنان" تقيم في محافظة أسوان، قدمت صورة من إيصال أمانة بمبلغ 550 ألف جنيه، وطلب تأجيل الجلسة لإعلان المدعية بالحضور.

وأكد سمير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الأربعاء، أن المدعية التي تدعى "حنان" لن تحضر الجلسة، وهناك محرض خارجي وراء الفتاة يدعى "إسلام"، وقد سبق وحصل موكله على حكم قضائي ضده في وقت سابق.

كانت محكمة جنح الوايلي قد قضت أول درجة بمعاقبة لاعب البنك الأهلي "أيمن أشرف" بالحبس 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه في قضية تبديد.