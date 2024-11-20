انقضاء الدعوى الجنائية ضد إمام عاشور في اتهامه بالتعدي على فرد أمن بالتصالح

التحفظ على إمام عاشور بعد رفع جلسة محاكمته في قضية "خناقة المول" |

ماذا جرى في جلسة محاكمة إمام عاشور في قضية "خناقة المول"؟ فيديو وصور

كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور، نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

ووجه القاضي عدة نصائح لإمام عاشور خلال نظر جلسة معارضته الاستئنافية: "خلي بالك من مستقبلك وبلاش تهور، أنت شاب لسه صغير"، ليرد الأخير بابتسامة: "حاضر يا فندم".

وعقب انتهاء مرافعة دفاع الأهلي، سمح القاضي بخروج اللاعب من القاعة ورفع الجلسة لاتخاذ القرار.

وتقدم دفاع المجني عليه بوثيقة رسمية أمام القاضي تفيد بأن "عبد الله" موكله - فرد الأمن المعتدى عليه - قد تصالح مع لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر في الواقعة الشهيرة "مول زايد".

ورصدت عدسة "مصراوي" الصور الأولى للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور من محكمة جنح الشيخ زايد وأكتوبر، وهو يرتدي جاكيتًا أسود بينما يرتدي فرد الأمن بدلة سوداء.

وحضر لاعب النادي الأهلي إمام عاشور شخصيًا أمام المحكمة، رفقة والده وعدد من أقاربه وفريق دفاعه برئاسة المستشار محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، وفرد الأمن المعتدى عليه ودفاعه.

وكان فرد الأمن قد تقدم بطلب إلى نيابة أكتوبر والشيخ زايد الكلية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس على "عاشور" بعدما تصالح مع اللاعب مقابل مادي، لترفض النيابة طلب المجني عليه وتحدد جلسة اليوم لنظر معارضة اللاعب الاستئنافية على قرار المحكمة، وتم تحديد جلسة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر لنظر المعارضة الاستئنافية على الحكم الصادر بحبس إمام عاشور 6 أشهر بتهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد.

وكان اللاعب قد أجرى جلسة صلح مع المجني عليه عبد الله مصطفى، حيث قدم اعتذارًا علنيًا، وتعهد بدفع تعويض مادي قيمته مليون جنيه، تم تسديد 600 ألف جنيه منها كدفعة أولى، على أن يتم استكمال المبلغ بعد انتهاء المحاكمة، كما تم الاتفاق على توقيع عقود صلح بين الطرفين تتضمن شرطًا جزائيًا بمليون جنيه في حال الإخلال بالاتفاق.

وأعلن علي فايز، محامي فرد الأمن المجني عليه في واقعة إمام عاشور، عن تصالح اللاعب مع فرد الأمن بحضور والد الأول.