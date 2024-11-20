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إحباط محاولة سيدتين لتهريب أقراص مخدرة من عقار الكبتاجون بميناء القاهرة الجوي

12:21 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

عقار الكبتاجون

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كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ في إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة من عقار "الكبتاجون"، إذ تمكنت من ضبط سيدتين مقيمتين بمحافظة الدقهلية، كانتا تخفيان المضبوطات أسفل طيات ملابسهما.

تمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية المغادرة من البلاد. وبمواجهتهما، أقرتا بحصولهما على الأقراص المخدرة من شخص "هارب"، بهدف توصيلها إلى شخص آخر خارج البلاد مقابل مبلغ مالي.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتواصل جهودها لتحديد مكان المتهم الهارب وضبطه.

تأتي هذه العملية ضمن إطار الجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لتعزيز السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن البلاد ومكافحة كافة أشكال الجريمة.

عقار الكبتاجون تهريب أقراص مخدرة ميناء القاهرة الجوي شرطة ميناء القاهرة الجوي
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