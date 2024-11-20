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الداخلية تكشف تفاصيل عقار متهالك وآيل للسقوط بمنطقة جليم بالإسكندرية

12:13 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقار متهالك وآيل للسقوط بمنطقة جليم بمحافظة الإسكندرية، وتساقط أجزاء من العقار، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين.

وعقب الفحص والتنسيق مع الجهات المختصة، تمت معاينة العقار المشار إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع وإزالة أسباب الشكوى حفاظاً على سلامة المواطنين.

وزارة الداخلية عقار متهالك منطقة جليم الإسكندرية
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