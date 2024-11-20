الداخلية تكشف تفاصيل عقار متهالك وآيل للسقوط بمنطقة جليم بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقار متهالك وآيل للسقوط بمنطقة جليم بمحافظة الإسكندرية، وتساقط أجزاء من العقار، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين.

وعقب الفحص والتنسيق مع الجهات المختصة، تمت معاينة العقار المشار إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع وإزالة أسباب الشكوى حفاظاً على سلامة المواطنين.