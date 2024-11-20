حريق داخل مخزن خردة أسفل عقار بالمنيرة الغربية
11:31 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مخزن خردة أسفل عقار بالمنيرة الغربية.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمدينة الأمل.
مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الشمال.
تبين بالفحص اشتعال مخلفات داخل مخزن خردة على مساحة 4 أمتار وحاصر رجال الدفاع المدني النيران دون إصابات
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