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خناقة الفجر تنتهي بإصابة شاب في أرض اللواء

10:41 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب عامل بجروح في الرأس إثر مشاجرة دارت أحداثها بمنطقة أرض اللواء فجر الأربعاء.

مأمور قسم شرطة العجوزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب.

التحريات الأولية بينت نشوب مشادة كلامية بين عامل يدعى مينا شفيق 29 سنة وآخر تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

الثنائي تبادلا الضربات مما أسفر عن إصابة الشاب العشريني بجروح في الرأس نقل على إثرها إلى مستشفى إمبابة العام وتحفظت الشرطة على الطرف الثاني.

أرض اللواء مشاجرة منطقة أرض اللواء
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