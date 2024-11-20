محامي فرد أمن زايد يقدم وثيقة رسمية للتصالح مع "إمام عاشور"

كتب - رمضان يونس:

بدأت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد النظر في جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على حكم حبسه 6 أشهر مع الشغل في واقعة التعدي على فرد أمن في "مول زايد".

وتقدم دفاع المجني عليه بوثيقة رسمية أمام القاضي تفيد بأن "عبدالله"، موكله - فرد الأمن المعتدى عليه - قد تصالح مع لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر في الواقعة الشهيرة بـ"مول زايد".

ورصدت عدسة "مصراوي" الصور الأولى للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور من محكمة جنح الشيخ زايد، وهو يرتدي جاكيتًا أسود، بينما كان فرد الأمن يرتدي بدلة سوداء.

وحضر لاعب النادي الأهلي إمام عاشور بشخصه أمام المحكمة، رفقة فريق دفاعه برئاسة المستشار محمد عثمان محامي النادي الأهلي، وفرد الأمن المعتدى عليه وفريق دفاعه.

وكان فرد الأمن قد تقدم بطلب إلى نيابة أكتوبر والشيخ زايد الكلية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس على "عاشور"، بعدما تصالح مع اللاعب بمقابل مادي، إلا أن النيابة رفضت طلب المجني عليه وحددت جلسة اليوم لنظر معارضة اللاعب الاستئنافية على قرار المحكمة.

قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة قبول استئناف النيابة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر شكلاً، وفي الموضوع قضت بحبسه 6 أشهر في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد بالجيزة قد قضت، اليوم السبت، ببراءة لاعب النادي الأهلي "إمام عاشور" في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل مول تجاري شهير بالشيخ زايد.

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد قد أحالت إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، إلى محكمة الجنح بتهمة ضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.

خلال التحقيقات، حكى لاعب النادي الأهلي ما حدث في "خناقة المول"، حيث قال إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء تواجدها في السينما، فحضر إليها على الفور برفقة صديق له وشقيق زوجته الصغير لاستطلاع الأمر. وحول الأشخاص الذين رافقوه لحظة اقتحام المول، قال إمام عاشور إنه لا يعلم من هؤلاء الأشخاص، وربما يكونوا من الجماهير الذين تتبعوه فور رؤيته، ونفى نهائيًا اشتباكه مع أي من أفراد الأمن أو التعدي عليهم بالضرب. وأضاف أنه توجه للبحث عن الذين قاموا بمعاكسة زوجته بعدما علم أنهم متواجدون في مكتب الأمن بجراج المول، وعندما وصل لم يجد أحدًا. وبعد إنكاره تعديه على فرد الأمن، واجهت النيابة إمام عاشور بمقطع الفيديو الذي سجل الواقعة، واعترف اللاعب أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن المجني عليه عندما شاهده يقوم بتصويره أثناء تواجده بالداخل، فطلب منه التوقف عن تصويره قائلاً: "بتصور إيه؟"، وحاول أخذ هاتفه منه. إلا أن فرد الأمن ابتعد عنه فلاحقه لأخذ الهاتف منه، لكنه نفى اعتداءه عليه أو دفعه على الأرض، معترفًا أن التدافع ربما تسبب في سقوط فرد الأمن. كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة.

عقب الانتهاء من سماع أقواله، وجهت النيابة للاعب إمام عاشور تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه. وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بكفالة 5 آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في اتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول أركان بالشيخ زايد.