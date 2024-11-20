أول ظهور لـ إمام عاشور داخل المحكمة لنظر قضية "خناقة المول" | فيديو وصور

التحفظ على إمام عاشور بعد رفع جلسة محاكمته في قضية "خناقة المول" |

ماذا جرى في جلسة محاكمة إمام عاشور في قضية "خناقة المول"؟ فيديو وصور

كتب - رمضان يونس

رصدت عدسة "مصراوي" الصور الأولى للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور من محكمة جنح الشيخ زايد وأكتوبر، وهو يرتدي جاكيت أسود بينما كان فرد الأمن يرتدي بدلة سوداء.

وحضر لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بشخصه أمام المحكمة، رفقة فريق دفاعه برئاسة المستشار محمد عثمان محامي النادي الأهلي، وفرد الأمن المعتدى عليه ودفاعه.

وكان فرد الأمن قد تقدم بطلب إلى نيابة أكتوبر والشيخ زايد الكلية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس على "عاشور" بعدما تصالح مع اللاعب بمقابل مادي، إلا أن النيابة رفضت طلب المجني عليه وحددت جلسة اليوم لنظر الاستئناف الذي قدمه اللاعب على قرار المحكمة.

كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة، قررت قبول استئناف النيابة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر شكلاً، وفي الموضوع قضت بحبسه 6 أشهر في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد بالجيزة قد قضت في وقت سابق ببراءة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل مول تجاري شهير بالشيخ زايد.

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد قد أحالت إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى محكمة الجنح بتهمة ضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.

خلال التحقيقات، ذكر إمام عاشور ما حدث في "خناقة المول"، حيث قال في استجوابه حول اتهامه بالتعدي بالضرب على فرد أمن بمول أركان إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجته تخبره بتعرضها للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء تواجدها في السينما، فحضر إليها على الفور وبرفقته صديق له وشقيق زوجته الصغير لاستطلاع الأمر.

وحول الأشخاص الذين رافقوه لحظة دخوله إلى المول، قال إمام عاشور إنه لا يعلم من هؤلاء الأشخاص، وربما يكونوا من الجماهير الذين تتبعوه فور رؤيته. ونفى نهائيًا اشتباكه مع أي من أفراد الأمن أو التعدي عليهم بالضرب. وأضاف أنه توجه للبحث عن الأشخاص الذين قاموا بمعاكسة زوجته بعدما علم أنهم موجودون في مكتب الأمن بجراج المول، وعندما وصل لم يجد أحدًا.

بعد إنكاره تعديه على فرد الأمن، واجهته النيابة بمقطع الفيديو الذي سجل الواقعة، حيث اعترف اللاعب أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن المجني عليه عندما شاهده يقوم بتصويره أثناء تواجده بالداخل. فطلب منه الكف عن تصويره قائلاً: "بتصور إيه؟"، وحاول أخذ هاتفه منه، إلا أن فرد الأمن ابتعد عنه. فلاحقه اللاعب ليأخذ الهاتف منه، لكنه لم يعتدِ عليه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن. كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة.

بعد انتهاء التحقيقات، وجهت النيابة للاعب إمام عاشور تهمتي التعدي بالضرب على فرد الأمن وسبه. وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة 5 آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في اتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول أركان بالشيخ زايد.