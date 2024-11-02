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لغز العثور على جثة شخص بزهراء مدينة نصر

10:23 م السبت 02 نوفمبر 2024

جثة بالشارع

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص ملقاة بالشارع بزهراء مدينة نصر شرق العاصمة، مساء السبت.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع حسني مبارك متفرع من شارع الميثاق.

رئيس المباحث الجنائية للقطاع وجه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع مفتش مباحث الفرقة ووحدة مباحث القسم.

تبين بالفحص أن الجثة نتيجة سقوط من الطابق الخامس، وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بمسرح الواقعة انتظارًا لوصول النيابة العامة والمعاينة.

جثة زهراء مدينة نصر أمن القاهرة النجدة سقوط من علو
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