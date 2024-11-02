سقوط حر من الثالث يكلف شخصًا حياته ببولاق أبو العلا

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث ببولاق أبو العلا مساء السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع بولاق الجديدة.

رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب وجه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع مفتش مباحث الفرقة ووحدة مباحث القسم.

تبين بالفحص أن الجثة نتيجة سقوط من الطابق الثالث لعقار مواجه لمطعم بيتزا، وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بمسرح الواقعة انتظارًا لوصول النيابة العامة والمعاينة.