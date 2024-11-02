مصدر أمني: 12 مصابا حصيلة استنشاق عمال مصنع للنشادر بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني إن الحصيلة النهائية لحالات ضيق تنفس عمال مصنع بسكويت بمدينة السادس من أكتوبر 12 مصابا، اليوم السبت.

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع أكتوبر إخطار من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات ضيق في التنفس داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الرابعة.

التحريات الأولية بينت إصابة 912 عاملاً نتيجة استنشاق النشادر داخل مصنع الروضة للبسكويت، ونقلهم بأتوبيس المصنع إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباطه بفحص الواقعة والانتقال إلى المصنع محل الواقعة وسماع أقوال القائمين على إدارته.