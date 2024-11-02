لغز العثور على جثة داخل مقابر اليهود بالبساتين

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص داخل مقابر اليهود بمنطقة البساتين جنوب القاهرة مساء السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل المقابر.

مدير المباحث الجنائية بالعاصمة وجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع فرقة المباحث وقطاع الأمن العام.

تبين بالفحص المبدئي وجود شبهة جنائية في الوفاة، وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بمسرح الواقعة انتظارًا لوصول فريق من النيابة العامة للمعاينة.