إعلان

بينهم 7 أطفال.. أسماء وحالة مصابي حادث مصنع بسكويت بأكتوبر

06:50 م السبت 02 نوفمبر 2024

مستشفى - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على أسماء مصابي حالات ضيق تنفس عمال مصنع بسكويت بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت.

المصابون التسعة هم كل من: إسراء رمضان 15 سنة، إيمان عبدالله 14 سنة، فرح عثمان 17 سنة، مريم عادل 18 سنة، أسماء نادي ١٥ سنة، أمل عزوز 15 سنة، منة صالح 18 سنة، شروق عمرو 17 سنة وندا رضا 15 سنة.

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع أكتوبر إخطار من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات ضيق في التنفس داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الرابعة.

التحريات الأولية بينت إصابة 9 عمال نتيجة استنشاق النشادر داخل مصنع الروضة للبسكويت، ونقلهم بأتوبيس المصنع إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباطه بفحص الواقعة والانتقال إلى المصنع محل الواقعة وسماع أقوال القائمين على إدارته.

نشادر ضيق تنفس مصنع بسكويت اختناق اختناق عمال أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة شخص بطلق خرطوش في مشاجرة بالجيزة

إعلان

إعلان