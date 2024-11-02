بينهم 7 أطفال.. أسماء وحالة مصابي حادث مصنع بسكويت بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على أسماء مصابي حالات ضيق تنفس عمال مصنع بسكويت بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت.

المصابون التسعة هم كل من: إسراء رمضان 15 سنة، إيمان عبدالله 14 سنة، فرح عثمان 17 سنة، مريم عادل 18 سنة، أسماء نادي ١٥ سنة، أمل عزوز 15 سنة، منة صالح 18 سنة، شروق عمرو 17 سنة وندا رضا 15 سنة.

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع أكتوبر إخطار من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات ضيق في التنفس داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الرابعة.

التحريات الأولية بينت إصابة 9 عمال نتيجة استنشاق النشادر داخل مصنع الروضة للبسكويت، ونقلهم بأتوبيس المصنع إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباطه بفحص الواقعة والانتقال إلى المصنع محل الواقعة وسماع أقوال القائمين على إدارته.