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"النشادر السبب".. إصابة 9 عمال بحالة اختناق داخل مصنع بأكتوبر

06:26 م السبت 02 نوفمبر 2024

سيارة إسعاف- أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 عمال بحالة اختناق إثر استنشاقهم نشادر داخل مصنع بسكويت بأكتوبر مساء السبت.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات ضيق في التنفس داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الرابعة.

التحريات الأولية بينت إصابة 9 عمال نتيجة استنشاق النشادر داخل مصنع الروضة للبسكويت، ونقلهم بأتوبيس المصنع إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباطه بفحص الواقعة والانتقال إلى المصنع محل الواقعة وسماع أقوال القائمين على إدارته.

ضيق في التنفس اختناق نشادر بسكويت مصنع
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