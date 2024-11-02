قرار قضائي جديد بشأن متهمي خلية داعش سوهاج

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز اصلاح بدر، تأجيل محاكمة 5 عناصر بـ "خلية داعش سوهاج"، لجلسة 16 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العـلا، وغريب محمـد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

واتهمت النيابة المتهمين في القضية بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تهدف إلى استهداف رجال الجيش والشرطة وهي جماعة داعش مع علمهم بأهدافها.