إحالة أوراق متهمين بـ"خلية نواة ثورية" للمفتي.. وجلسة 1 فبراير الحكم

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إحالة متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية نواة ثورية"، لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 1 فبراير؛ للنطق بالحكم في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل.

ضمت القضية كلا من (محمود م. – هارب، وأحمد ه. – هارب، ومحمود أ. – محبوس، ومحمود ف. – محبوس، وأيمن م. – محبوس، ومبروك م. – محبوس).