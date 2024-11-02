مصدر أمني: المرور تناشد السائقين توخي الحذر أثناء القيادة بسبب هطول الأمطار

كتب- علاء عمران:

حذر مصدر أمني، قائدي السيارات من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الطرق السريعة التابعة للإدارة العامة للمرور، بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنباً لوقوع حوادث وحرصاً على حياتهم.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، وترك مسافة كافية بين كل سيارة وأخرى، والحذر في استخدام الفرامل، والالتزام بالسرعة المقررة، وعدم تجاوزها حفاظا على سلامتهم.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على الطرق السريعة والصحراوية، إضافة إلى تفعيل الخط الساخن 012211100000 لتلقي أي بلاغات بأعطال على الطريق.

وشهدت عدة مناطق في القاهرة الكبرى هطول الأمطار وسط انتشار الخدمات المرورية لضمان سلامة الجميع.