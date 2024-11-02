بتهمة السب والقذف.. قرار قضائي جديد في محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

كتب- أحمد عادل

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، حجز محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر، في واقعة السب والقذف بينهما، لجلسة 24 نوفمبر للحكم.

كانت قد أحالت النيابة العامة، البلاغ المقدم من ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبوبكر، والتي اتهمته خلاله بتوجيه عبارات السب والقذف لها، إلى نيابة الشئون المالية والاقتصادية لمباشرة التحقيقات.

كان قد تقدم دفاع ميار الببلاوي، ببلاغ للنيابة العامة، ضد الشيخ محمد أبوبكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، موجها فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة موكلته، متهما إياها بالزنا كما اتهم زوجها بالدياثة، وذلك حسب البلاغ المقدم.

وأضاف دفاع "الببلاوي"، في بلاغه، أن الشيخ محمد أبوبكر سبب الضرر النفسي لموكلته وابنها، وذلك كان متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم ميار الببلاوي، وحديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من تحقيق نسبة مشاهدات تدر عليه عائدا ماديا.