"مخدرات وسلاح آلي وخرطوش".. الأمن العام يطارد تجار الصنف في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

قامت أجهزة الأمن بتوجيه حملات أمنية لاستهداف حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط عن تحقيق نتائج إيجابية.

ففي مديرية أمن أسيوط، تم ضبط 39 قضية سلاح ناري تشمل 10 بنادق آلية و14 بندقية خرطوش و23 فرد محلي وطبنجة وعدد من الطلقات، وذلك بحوزة 39 متهماً منهم 13 له معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 3.560 كيلو جرام من مخدر الحشيش و1.420 كيلو جرام من مخدر الشابو و1.3 كيلو جرام من مخدر الهيروين، بحوزة 6 متهمين منهم 4 له معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ 408 حكم قضائي متنوع.

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.3 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدرات الهيروين والشابو، بحوزة 4 متهمين منهم 2 لهما معلومات جنائية.

كما تم ضبط قطعة سلاح ناري عبارة عن فرد محلي وطلقة، وتنفيذ 666 حكم قضائي متنوع.

أما في مديرية أمن دمياط، فقد تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش و12 كيلو جرام من مخدر البانجو و7.5 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 4 قطع سلاح ناري تشمل بندقية خرطوش و3 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.