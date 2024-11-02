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مخبأة داخل حقائبه.. إحباط تهريب أقراص كبتاجون بـ 3.6 مليون جنيه بمطار القاهرة

11:25 ص السبت 02 نوفمبر 2024

إحباط تهريب أقراص كبتاجون بـ 3.6 مليون جنيه بمطار

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الدقهلية) أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته (950 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون") مخبأة داخل حقائبه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مصدر تحصله على الأقراص المخدرة وهما (شخصين – بنطاق محافظة الدقلهية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2100 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد تهريبها لإحدى الدول بالخارج.

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ(3,660 مليون جنيه تقريبًا)،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

أقراص كبتاجون مطار القاهرة محافظة الدقهلية الأقراص المخدرة
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