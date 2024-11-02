اندلاع حريق داخل مخزن بالقرب من شركة الكهرباء بأبو رواش
10:54 ص السبت 02 نوفمبر 2024
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل مخزن بقرية أبو رواش بكرادسة شمال قطاع أكتوبر اليوم السبت.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
دفع اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور مركز كرداسة ومفتش الفرقة.
تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل مخزن بعد شركة الكهرباء وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران وتقليل حجم الخسائر.
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