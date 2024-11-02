إصابة 8 طلاب بجامعة 6 أكتوبر في حادث بـ"صحراوي زايد"

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 طلاب بجامعة أكتوبر في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بالشيخ زايد اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالكيلو 55 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص يقل مجموعة من طلاب الجامعة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفيي الشيخ زايد المركزي والتخصصي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.