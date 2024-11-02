إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في انقلاب ميكروباص بنفق أطفيح

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص مركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة المركز.

انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص بنفق أطفيح نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزى للعلاج، وهم كل من: أية حمدي 24 سنة، عمو خلف 35 سنة، سهير عبد الحكيم 19 سنة، مالك عمرو 3 سنوات، عبد الحكيم مسعود 65 سنة، عمرو رمضان 16 سنة وعبد الشكور حسن 65 سنة.