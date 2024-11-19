أجهض فتاة برضاها.. قرار من الجنايات في واقعة "طبيب العمرانية"

كتب ـ رمضان يونس:

حجزت الدائرة "3" مستأنف جنايات الجيزة، الاستئناف المقدم من "طبيب العمرانية" على حكم إدانته بالسجن 5 أعوام لاتهامه بالاشتراك في إجهاض فتاة برضاها في الجيزة.



وترافع وائل الخشن، محامي الطبيب أمام القاضي، ودفع بالقصور في التسبب وفساد استدلال حكم أول درجة وانتفاء أركان جريمة الإجهاض على انقطاع علاقة السببية.



وذكر الدفاع في مرافعته، أن المجني عليها "ن .ا" حضرت إلى عيادة الطبيب وهي مصابة بنزيف في الرحم، وما كان من موكله إلا أن قام بإيقاف النزيف وإعطائها بعض الأدوية، موضحًا أن النزيف دليلًا على وفاة الجنين في رحم الأم.

وأدانت المحكمة في 22 يونيو الماضي "طبيب العمرانية" بالسجن المشدد 5 سنوات، عما أسند إليه من اتهام بإجهاض فتاة برضاها في الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "الطبيب" حول عيادته إلى وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية، أسقطت الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، وذلك بمشاركة المتهمة الثالثة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين من الثانية وحتى الرابع أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين في القضية هم "صبحي. ع"، 74 سنة، طبيب نساء وتوليد، و"نورا. أ"، 18 سنة، طالبة، و"سمر. ج"، 37 سنة، عاطلة، و"محمود. أ" 25 سنة، عاطل، تهمة تحويل عيادة إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للسيدات.