الداخلية تصدر بيانا بشأن فيديو تجاوز فرد شرطة بالأهرامات: قديم.. وتم إنهاء خدمته

كتب ـ محمد الصاوي:

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن مقطع فيديو قديم لخطأ ارتكبه فرد شرطة بمنطقة الأهرامات، أعادت جماعة الإخوان الإرهابية نشره بهدف تضليل الرأي العام.

أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية لأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ارتكاب أحد أفراد الشرطة خطأ مسلكي بمنطقة الأهرامات بالجيزة "قديم"، وسبق وأن أعلنت وزارة الداخلية إنهاء خدمة الشرطي المذكور لتجاوزاته.

وأكد المصدر أن دأب جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة نشر مقاطع فيديو " قديمة" والزعم بكونها "حديثة" يدلل على حالة الإفلاس التي تمر بها؛ ويأتى ذلك فى إطار مخططاتها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها.