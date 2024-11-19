هتك عرض خطيبته القاصر داخل منزله.. الجنايات تعاقب "مّكوجي" بالسجن 6 سنوات

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة"8" جنايات العياط بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة "مكوجي" بالسجن 6 سنوات على خلفية ادعاء خطيبته السابقة بهتك عرضها داخل منزله حال زيارة مسكنه.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عفيفي محمود المُنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب فكري مصطفى ومصطفى محمد عبد اللطيف، ومحمد عبد الحميد؛ وسكرتارية خالد شعبان.

وترافع عبدالناصر فايد الحاضر عن المتهم أمام القاضي، ودفع خلال مرافعته التي انعقدت في غرفة المداولة، بانتفاء ركن جريمة هتك العرض وتناقض ما بين الدليل القومي والفني بما هو وارد في تقرير الطب الشرعي من أنها ما زالت بكرًا عكس ما قررته المجني عليها أمام النيابة وعدم معقولية الواقعة، وعدم وجود تقرير من المشرفة الاجتماعية عن المجني عليها.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 17037 لسنة 2023 جنايات الوراق والمقيدة برقم 4583 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، للمتهم "أ.م" تهمة هتك عرض الطفلة المجني عليها "م. ر" حال كونها لم تبلغ سن الثامنة عشر عامًا ميلاديا كاملة بغير قوة أو تهديد بأن قام بحسر ملابسها عنها وحسر ملابسه وتعدى عليها جنسيًا.

وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة، أنها كانت تربطها علاقة عاطفية مع "أ.م" تلتها خطبتهما وحال تواجدها بمسكنه بغرض زيارة والدته، قام المتهم بحسر ملابسها عنها و حسر ملابسه كاشفا عورته وعاشرها معاشرة الأزواج وعقب ذلك وبعلمه لسفر أهليتها قام بموالاة فعلته مرارًاوتكرارًا بمسكنها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المدعوة"م.ر" أن غشاء البكارة الخاص بالفتاة سليم وخالٍ من التمزقات والكدمات، ولكن يجدر التنويه إلى أن اتساع غشاء البكارة المذكورة يسمح بوجود حدوث إيلاج بقبل المذكورة دون ترك أثر عصابي وعليه فلا يوجد ما يمنع وجواز حدوث الواقعة، وفقا لما جاء بتقرير الطب الشرعي.