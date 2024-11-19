"فيديو جنسي ومقاطع خادشة".. كيف أثارت "هدير عبدالرازق" الجدل قبل محاكمتها؟

كتب- محمود الشوربجي:

عادت البلوجر هدير عبد الرازق، لشغل الرأي العام من جديد، بعد تحديد جلسة 30 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمتها بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق هدير عبدالرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي. إذ تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية، وتظهر فيها مفاتن جسدها.

لم تكن واقعة اتهام هدير عبدالرازق ببث فيديوهات خادشة للحياء، هي الأولى بالنسبة لها، إذ شهدت الفترة الماضية العديد من الوقائع التي ارتبطت بإسم البلوجر والتي حظيت بردود فعل متابينة بين رواد مواقع التوصل الاجتماعي.

5 اتهامات تلاحق هدير

في الواقعة الأخيرة للبلوجر هدير عبدالرازق وجهت النيابة العامة، لها 5 اتهامات في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، والتي ستنظر أولى جلساتها في 30 نوفمبر الجاري.

وشملت الاتهامات أولًا؛ أنها نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، حيث بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك) صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام، كما هو مبين بالتحقيقات. ثانيًا؛ ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، حيث أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، وذلك كما هو مبين بالتحقيقات.

ثالثًا؛ أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها في الاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، حيث نشرت صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب كما هو مبين بالتحقيقات. ورابعًا؛ اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك) مقاطع مرئية وصورًا شخصية تتضمن تعديًا على تلك المبادئ والقيم، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك كما هو مبين بالتحقيقات. وخامسًا؛ أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك) في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، كما هو مبين تفصيلاً بالتحقيقات.

فيديو جنسي يثير الجدل

وفي يوليو الماضي تم تسريب فيديو جنسي مُخل للبلوجر هدير عبد الرازق، على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها كشفت بعد ذلك أن الشخص الذي ظهر برفقتها في الفيديو هو زوجها خلال تلك الفترة وليس علاقة آثمة كما تم الترويج لها.

وأثارت هدير الجدل من خلال هذا الفيديو، حيث قامت باتهام طليقها بالتسبب في تدمير حياتها خلال الفترة الأخيرة، مع انتشار فيديوهات مخلة لها.

وكشفت هدير عبد الرازق عبر خاصية "الإستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، تفاصيل جديدة خاصة بالمتسبب في تدمير حياتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن الشخص الذي تصورت أن يكون سندا وعونا لها في الحياة يقوم بتدميرها.

وأضافت: "النهار ده اكتشفت كارثة وصدمة حياتي، لأن أكثر شخص كنت بحبه وعايزاه هو اللي دمرني نفسيا وجسديا، هو وعلاقته بطليقته وده غير حاجات كتير ومصايب كتير" وفق قولها.

وأشارت هدير عبد الرازق إلى تعرضها لتهديدات معربة عن خوفها من القتل أو التشويه بمياه النار. وتطرقت إلى تعرضها للتعذيب على يد طليقها حيث أفادت: "مش أنا اللي بجري على بيوت الناس وأكسر بابها، وأعتدي على مراتي وأشوهها وأهددها بالقتل".

أزمة فضائية

لم تتوقف تأثيرات الفيديو عند هذا الأمر، حيث استضافت الإعلامية ياسمين الخطيب، البلوجر هدير عبدالرازق في برامجها "شاي بالياسمين" وتسبب اللقاء في فسخ تعاقد قناة النهار مع "ياسمين الخطيب" بالتراضي.

فبعد الحلقة أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب، واستدعائها للتحقيق معها على خلفية استضافة البلوجر هدير عبدالرزاق. وجاء قرار نقيب الإعلاميين استنادًا على مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

من جانبها أعلنت شبكة قنوات النهار، في 17 نوفمبر الجاري، إنهاء التعاقد مع الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بالتراضي. فيما أوقف المجلس الأعلى للإعلام، أيضا، برنامج "شاي بالياسمين" وتغريم قناة النهار 200 ألف جنيه.

مباحث الآداب تلقي القبض على البلوجر

تلك الوقائع السابقة لم تكن الأولى للبلوجر هدير عبد الرازق، فقد سبق أن تصدرت التريند في شهر مايو 2024 بعد إلقاء مباحث الآداب القبض عليها.

حينها تم توجيه اتهامات إلى هدير عبدالرازق بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات خادشة للحياء، ونشر أخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، كما أمرت النيابة حينها بحبس "هدير" على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما رصد ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، قيام البلوجر بنشر فيديوهات منافية للآداب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى الفور داهمت قوات مباحث الآداب شقتها في أحد أحياء القاهرة، ونجحت في القبض عليها، وعثرت بحوزتها على هاتف محمول، يحتوي على مقاطع فيديو خادشة للحياء، وجرى اقتيادها للتحقيق أمام النيابة العامة.

وفي 20 يونيو الماضي، قررت جهات التحقيق في القاهرة إخلاء سبيل البلوجر هدير عبدالرازق بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

خلال هذه الفترة كشفت التحريات عن "هدير" أنه لم يتم اتهامها سابقًا في أي قضايا مخلة بالآداب، وأنها غير مسجلة آداب، لكن سبق اتهامها في قضايا أخرى، تتعلق بالسب والقذف.

من هي هدير عبد الرازق؟

واشتهرت هدير عبد الرازق السنوات الماضية، بنشر محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك"، تتناول فيه مواضيع مختلفة منها الجمال والأزياء.

لكن منذ ظهورها وحتى الآن تُثير "هدير" الجدل، حيث اشتهرت على صفحتها على "فيسبوك" بأنها "ناشطة اجتماعية"، عكس ما تبثه من فيديوهات.

وسبق وتزوجت هدير عبدالرازق من رجل خمسيني يدير ملهى ليلي، لكن انفصلت عنه في عام 2022 بعد زواج دام ثلاث سنوات.