عقود إيجار وشهادات مدارس وجامعات.. الجنايات تعاقب عصابة تزوير المستندات بالجيزة

كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة"8" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد جابر، بمعاقبة اثنين من أصحاب شركات السياحة وعاطل وسائق بالسجن المُشدد 10 سنوات، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام وتصنيع مطبوعات.

صدر الحكم برئاسة المستشارالدكتور حسام محمد جابر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام فؤاد عطية وعمرو محمد محمد سلامة وتامر سعد السيد يونس، وسكرتارية أشرف صلاح حسن.

أسندت النيابة في تحقيقات القضية رقم 9269 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 3692 لسنة 2024، كلي جنوب الجيزة، للمتهمين ( "محمد.ع"، و"رامي.ع" و" محمد .أ" و" أدهم.ع") لأنهم في غضون الفترة السابقة شهر مايو 2024، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزوير في محررات رسمية منها، عقود الإيجار المنسوب صدورها لمكتب توثيق جنوب القاهرة، وكذا محررات منسوب صدورها لمكاتب توثيق شركة اتصالات شهيرة بالدقي، والحوامدية، والأهرام، ومدينة نصر".

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين زوروا شهادات قيد منسوب صدروها لجامعات حكومية "كلية التربية جامعة عين شمس، كلية حقوق جامعةعين شمس، كلية التجارة جامعة عين شمس، كلية التجارة جامعة حلوان، نماذج قيدمنسوب صدورها من مديرية التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة و الجيزة، وكذا محررات إثبات قيد منسوب صدورها مدارس لإحدى المدارس الخاصة ومدارس لغات.

أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين قلدوا أختام مجموعة من المصالح الحكومية وهو خاتم شعارالجمهورية، بأن اصطنعواعلى غرار الأختام الصحيحة الخاصة بتلك الجهات محل الذكر، واستعملوه بأن مهروا به تلك المحررات سند الاتهام السابق، وصنعوا مطبوعات تشابه بهيئتها الظاهرة طوابع مصلحتي البريد والتلغرافات المصرية على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وفق ما جاء بأوراق القضية، أن المتهم"محمد ع"، هو المحرر للتوقيعات الثابتة بعقود الإيجار المنسوب صدورها لمكتب توثيق جنوب القاهرة بعدد ۱۹ عقد، وتبين أن المتهم "محمد أ"، هو المحرر للتوقيعات الثابتة بعدد ١١٦ عقد إيجار منسوب صدورهم لذات مكتب التوثيق سالف الذكر، وكذلك أن الأخير هو ذاته المحرر للتوقيعات الثابتة بعقد إيجار منسوب صدوره لمكتب توثيق 1 أكتوبر المطور، وعقد إيجار منسوب صدوره لمكتب توثيق الحوامدية.

وبينت التحقيقات أن تقرير الطب الشرعي أوضح أن البصمات المنسوبة لخاتم شعار الجمهورية لمكتب توثيق جنوب القاهرة الثابتة على عقود الإيجار المنسوب صدورها من مكتب توثيق جنوب القاهرة جميعها لم تؤخذ من ذات القالب المرسل نماذج بصماته للمقارنة من قبل النيابة العامة، وإنما هي بصمات مزورة باستخدام قالب مقلد لنظيره الصحيح وجاء التقليد بدرجة جيدة بحيث من الممكن أن ينخدع به الشخص العادي ويقبلها على أنها بصمات صحيحة لشعار الجمهورية.

وكشف تقرير الإدارةالعامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أنه بفحص جهازي الحاسب الآلي المضبوطين بحوزة المتهمين تبين وجود ملفات وصور منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية، وثابت على عدد منها بصمات أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية.