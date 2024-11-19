تأييد إدانة متهم بحيازة مخدر الهيروين في مصر القديمة

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة مستأنف، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بتأييد حكم حبس متهم لمدة عام في اتهامه بحيازة مخدر الهيروين بمنطقة مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة القاضي أسامة قنديل، وعضوية القاضيين إبراهيم محمد أبوالسعود وأمير المؤمنين حسنن وحضور محمد سرحان، وكيل النيابة، ومحمد طه، أمين السر.

كانت محكمة جنايات "أول درجة" قد قضت بتاريخ 20 يوليو الماضي بحبس المُتهم مع الشغل مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف.

أسندت النيابة العامة للمُتهم "عبدالله.خ" بأنه في يوم 19 مارس 2024 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذكر الشاهد الضابط القائم بالقبض على المُتهم أنه بتاريخ 19 مارس 2024 وحال مروره بدائرة قسم مصر القديمة لتفقد الحالة الأمنية ورد إليه اتصال هاتفي من أحد مصادره السرية، وأفاد المصدر بتواجد المحكوم عليه بمنطقة الجيارة بأحد الشوارع الجانبية من شارع حسن الأنور مُحرزًا مواد مُخدرة، فانتقل حيث أيقن تواجده وأبصره يُخرج علبة سجائر من ملابسه، وقام بفتحها، وأخرج منها لفافات ورقية صغيرة الحجم.

وبالتقاط لفافة منها وفتحها ظهر ما بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت معمليًا أنه لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيشه وضبط علبة السجائر وجد بها 19 لفافة ورقية حوت ذات المخدر بخلاف اللفافة التي كانت بيده، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز اللفافات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار تقرير المعمل الكيماوي إلى أن العشرين لفافة بكل منها مسحوق بيج اللون وزنت قائمًا- 2.95 جم- ثبت أنه للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.