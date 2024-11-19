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العثور على جثة داخل ماسورة صرف صحي بأطفيح

07:53 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

ماسورة صرف صحي

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كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه داخل ماسورة صرف صحي بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل غرفة دخول خلف محطة رفع.

انتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "علاء.أ." 37 سنة، مقيم قرية البرمبل، وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى المركزي.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله مدير قطاع الجنوب إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

صرف صحي شبكة صرف محطة رفع قرية البرمبل أطفيح الجيزة
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