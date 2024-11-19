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السجن 10 سنوات لتاجري حشيش في دار السلام

06:53 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

مطرقة القاضي

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كتب- محمود الشوربجي:

أيدت محكمة جنايات القاهرة مُستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حكم الإدانة بالسجن 10 سنوات بحق متهمين بالإتجار في الحشيش بدار السلام.

صدر الحُكم برئاسة القاضي أسامة قنديل، وعضوية القاضيين إبراهيم محمد أبو السعود وأمير المؤمنين حسن وحضور محمد سرحان وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

وكانت محكمة جنايات "أول درجة" قضت في 9 مارس الماضي بمُعاقبة "إ. أ" و"ح. ح" بالسجن المُشدد 10 سنوات وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهما وآخر سبق الحكم عليه في يوم 18 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم القاهرة الجديدة المتهمين بالإتجار في الحشيش دار السلام
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