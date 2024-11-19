ضبط 5 شركات للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ضبط القائمين على عمليات النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.

وأفادت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيام عدد من الشركات غير المرخصة، بلغ عددها 5 شركات، تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية بعدد من المحافظات، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وكانت هذه الشركات تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستخدم مقرات مؤقتة لإدارتها في شقق إيجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وأسفر التفتيش عن ضبط عدد من المضبوطات المهمة، مثل تأشيرات عمرة، صور لجوازات سفر، أختام شركات، مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بالشركات، إيصالات تسليم نقدية، كشوف ببيانات العملاء والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم، بالإضافة إلى صور ضوئية لبرامج رحلات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.